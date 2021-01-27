الإمارات تؤكد على الرؤية العالمية لنظام اجتماعي واقتصادي أكثر شمولا

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، أهمية تعزيز الرؤية العالمية المشتركة لنظام اجتماعي واقتصادي أكثر شمولا واستدامة، قائم على تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص في تحقيق النمو وتعزيز مبادئ الرأسمالية الاجتماعية.ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن المري قوله - خلال مشاركته في جلسة حوارية افتراضية رئيسية بعنوان (تطبيق مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "أجندة دافوس 2021"، الذي ينظم هذا العام تحت شعار (عام مفصلي لإعادة بناء الثقة) - إن "المرونة تمثل نهجا رئيسيا في ممارسات حكومة الإمارات، تم تطويره على مدى السنوات الماضية، ليشكل إحدى الركائز التي عززت قدرة الدولة على التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد".وأضاف أن إجمالي حزم ومبادرات الدعم الاقتصادي، التي قدمتها الدولة منذ بداية الجائحة تجاوزت الـ100 مليار دولار، كما تقود حاليا وزارة الاقتصاد العديد من المبادرات لدعم التعافي والانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد، وتقوم حاليا بتنفيذ عدد من المبادرات الاقتصادية كجزء من الحزم المرنة وخطة الـ33 مبادرة التي تم إطلاقها لدعم القطاعات الاقتصادية، بهدف تحقيق أسرع تعاف اقتصادي، واستعادة معدلات النمو والانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة.ويشارك في فعاليات "أجندة دافوس 2021"، التي تنظم افتراضيا عن بعد في الفترة من 25 حتى 29 يناير الحالي، أكثر من 1500 من أبرز المسؤولين الحكوميين والخبراء ورواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين لأبرز الشركات وقادة القطاع الخاص من أكثر من 70 دولة، كما يشارك أكثر من 10 آلاف من القادة الشباب، بما في ذلك أعضاء وشركاء المنتدى الاقتصادي العالمي.