وزير الجيش الإسرائيلى يهاجم رئيس أركانه بسبب إيران والميزانية

هاجم بيني جانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي رئيس الأركان، بسبب تصريحات الأخير حول الخطط التي يتم إعدادها لمواجهة التهديدات الإيرانية.وقال جانتس، في كلمة له، اليوم الأربعاء: "هناك أشياء يجب أن تقال داخل الغرف فقط، وإيران تمثل تحديًا لإسرائيل، ولكن الأخيرة مستعدة للدفاع عن أمنها"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأضاف أن الجيش في عهد كوخافي يحصل على أعلى ميزانية في العقد الماضي، موضحا أن الميزانية السنوية 63 مليار شيكل، بالإضافة إلى 10 مليارات شيكل أموال المعونة الأمريكية.وأشار إلى أنهم تلقوا 3.1 مليار شيكل في الصيف، أي بلغ الإجمالي 76.1 مليار شيكل، قائلا: "الآن يريد الجيش الإسرائيلي الحصول على 3.5 مليار شيكل، أود أن أعرف لماذا كل ذلك وعلى حساب من؟".وأعلن كوخافي، أمس الثلاثاء، أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بوضع عدد من الخطط لعمليات في الدائرة الثالثة، للعمل ضد التهديدات الإيرانية وبرنامجها النووي، مشيرا إلى أن قرار تنفيذها في يد المستوى السياسي.وأضاف كوخافي، خلال مؤتمر معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، أن الجيش يعمل في 6 ساحات، منها سوريا ولبنان وغزة وإيران، قائلا إن ذلك وضع غير مسبوق ويتطلب استخبارات وقدرات عملياتية وتحديد أولويات ويقظة عالية.