رئيس تنزانيا يرفض اللقاحات: «الله سيحمينا من كورونا»

قال رئيس تنزانيا جون موجوفولي الأربعاء إنه لا يخطط لفرض إجراءات عزل عام لأن الله سيحمي الشعب من كوفيد-19، وإن الوصفات المحلية مثل استنشاق البخار أفضل من اللقاحات.وخلال كلمة ألقاها في غرب البلاد أدلى موجوفولي بتصريحات تتعارض مع الإجماع العلمي العالمي وتوصيات منظمة الصحة العالمية قائلا "اللقاحات ليست جيدة ولو كانت جيدة لكان البيض وجدوا لقاحا لفيروس إتش.أي.في (المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبالإيدز)".