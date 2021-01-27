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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق أسماء 10 شهداء على معالم ومدارس البحيرة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:13 م
اللواء هشام آمنة،
اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة،
البحيرة معوض هويدى
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قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن كل مَن ضحّى بروحه فداءً للوطن سيظل في قلوبنا وأن دماءهم الذكية والعطرة ستظل تذكّرنا ببطولاتهم وتضحياتهم وأننا لن ننسى أبطالنا.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ البحيرة لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور د.نهال بلبع، نائب المحافظ واللواء عصام سعادة مساعد مدير الأمن والعقيد محمد عزت، نائب المستشار العسكري ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق العامة والمرور والحماية المدنية ومباحث التموين وشرطة الكهرباء والمرافق.

أشار محافظ البحيرة إلى أنه تم خلال الاجتماع الموافقه على إطلاق اسم 10 شهداء من أبناء المحافظة على المدارس تخليدًا لبطولاتهم، حيث تمت الموافقة على إطلاق اسم الشهید محمد عبدالحميد أحمد عبدالجواد حزيمة على مدرسة محلة فرنوي الإعدادية المشتركة بمركز شبراخيت، والشهيد شریف محروس محروس غانم على مدرسة دربك الابتدائية بمركز دمنهور، واسم الشهيد صبري عبدالرحمن سالم على مدرسة بركة غطاس الإعدادية مركز أبوحمص.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إطلاق اسم الشهيد رقيب أول مبروك کامل يوسف مرسی على مدرسة دسونس البلد للتعليم الأساسى بمركز أبوحمص، واسم الشهيد محمد شحاتة موسى المزين على مدرسة نظارة المنيا الابتدائية بالرحمانية، واسم الشهيد مسعد عبدالحميد محمد الحلبى على مدرسة الرحمانية للغات، وإطلاق اسم الشهيد أحمد مصطفى أحمد الحداد على مدرسة سمخراط الابتدائية الجديدة بالرحمانية واطلاق اسم الشهيد الرائد أحمد فوزى أحمد زيد على مدرسة أبوحمص الثانوية بنات.

أكد محافظ البحيرة أن ذلك يأتي تقديرًا لدور جيش مصر الأبيض الذين جسدوا ملحمة وطنية وحملوا على عاتقهم رسالة نبيلة وسطروا بطولات، منذ أن ظهرت جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث كانوا ومازالوا فى الصفوف الأولى فى مواجهة المرض وافق المجلس التنفيذى على إطلاق اسم المرحوم الدكتور حمدي محمد الطباخ - وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية سابقا على مستشفى أبوحمص المركزي بمحافظة البحيرة.

كما وافق المجلس على إطلاق اسم المرحوم كمال راشد على، وكيل وزارة التموين بالبحيرة سابقا، على مكتب تموين كوم حمادة المطور.
إطلاق أسماء 10 شهداء على معالم ومدارس البحيرة
إطلاق أسماء 10 شهداء على معالم ومدارس البحيرة
إطلاق أسماء 10 شهداء على معالم ومدارس البحيرة
إطلاق أسماء 10 شهداء على معالم ومدارس البحيرة
إطلاق أسماء 10 شهداء على معالم ومدارس البحيرة
إطلاق أسماء 10 شهداء على معالم ومدارس البحيرة

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