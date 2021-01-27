«الثقافة الفلسطينية» تكرم اسم الراحل حاتم علي

افتتح وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف، اليوم الأربعاء، شارعا يحمل اسم المخرج السوري الراحل حاتم علي وذلك في محافظة طولكرم.وأعلنت الوزارة الفلسطينية أن افتتاح الشارع يأتي تخليدًا لذكرى المخرج الكبير الذي قدم أعمالا مميزة وناجحة طوال حياته.وتواجد المخرج حاتم علي في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أقيم مؤخرا، مع مشروع فيلم نجله عمرو الذي حصل على دعم مالي في رحلة إنتاجه.وتوفي علي في 29 ديسمبر الماضي، وهو ممثل وكاتب ومخرج من مواليد 1962، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 1986.