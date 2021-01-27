حجز تشكيل عصابي بتهمة سرقة فيلا رجل أعمال بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز تشكيل عصابي ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية لسرقتهم فيلا رجل أعمال بمنطقة التجمع.وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم سامح.ع، علاء.م، حامد.ج، قاموا بسرقة فيلا رجل أعمال بالتجمع بعد مراقبتها والتأكد من خلوها من السكان.كانت بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة التجمع بلاغا من م. م رجل أعمال يفيد بسرقة محتويات من داخل فيلته وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائعة السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.