شاهد.. لحظة سقوط شابين من أعلى مول تجاري بمطروح

حصلت «الدستور» علي فيديو من كاميرات مراقبة إحدى المحال التجارية يوضّح لحظة سقوط شابين من علو بمول تجاري بوسط مدينة مرسي مطروح.واستقبل مستشفى مطروح العام الشابين وتم إجراء الإسعافات الأولية لهما ووضعهما تحت الملاحظة بالعناية المركزة.وقال محمد الطليمي مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح، إن مستشفى مطروح العام استقبل شابين إثر سقوط من علو بأحد المولات التجارية وهم "عمرو.ف.ع" ويبلغ من العمر 30 عامًا مقيم بالعزبة الغربية مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسطة.أوضح أن الشاب الآخر هو محمود.ص.ب" 20 سنة، مقيم بالعزبة الغربية، مصابًا باشتباه بكسر بالقدم اليمني وكدمات متفرقة بالجسم وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج والحالة العامة متوسطة، مؤكدًا أن الحالة العامة للمصابين متوسطة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.