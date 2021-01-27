جانتس: 50% من الشباب يرفضون الخدمة العسكرية.. ويجب تجنيد «الحريديم»

أكد بيني جانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، أن 50% من الشباب الإسرائيلي يرفضون تأدية الخدمة العسكرية.وقال جانتس، في كلمة له، إن تلك النسبة جاءت بحلول 2021، مضيفا أن الخدمة العسكرية في إسرائيل تضررت بشكل كبير، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.ولفت جانتس إلى أنه سيعمل على تنفيذ قانون التجنيد الإلزامي على جميع الإسرائيليين، بما فيهم اليهود المتشددين "الحريديم"، وهو القانون الذي يحاول الترويج له منذ الانتخابات الماضية.وقال جانتس: "جيش الإسرائيلييين أصبح جيش نصف الإسرائيليين، ويجب على العرب والحريديم الذين يعيشون في إسرائيل، الانخراط في الجيش"، مشيرا إلى أن المجتمع الإسرائيلي أصبح مجموعة من الفصائل والقبائل، وليس مجتمع ذات أغلبية علمانية.