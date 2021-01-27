في يومها العالمي.. كيف أنقذت الجمارك الاقتصاد الوطني؟

عدة قرارات وإجراءات اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومنها إجراءات تنقذ الاقتصاد الوطني من تلك التداعيات، وكان لمصلحة الجمارك دورا قويا في ذلك.وفي ظل احتفال مصلحة الجمارك المصرية بهذا اليوم الذي يأتي متزامنا مع قيام كافة الإدارات الجمركية بدول العالم بالاحتفال به، والموافق 26 يناير من كل عام، وذلك تخليدا لذكرى عقد الجلسة الافتتاحية لمجلس التعاون الجمركي في بروكسل ببلجيكا في ذات اليوم عام 1952، وفي عام 1994 أعيد تسمية المجلس بمنظمة الجمارك العالمية، وأصبح من المنظمات المتخصصة في الأداء الجمركي على مستوى العالم وضم في عضويتها اليوم 182 دولة.نتناول في هذا التقرير دور مصلحة الجمارك من خلال اهتمام الدولة بها - في التعامل مع أزمة كورونا وما قدمته من حلول ومعالجات أسهمت في تيسير حركة التجارة والسفر، وفي ذات الوقت عملها على حماية المجتمع من كافة المخاطر الصحية والأمنية، وكذلك الاقتصادية، وذلك من خلال خطة استراتيجية للتطوير والتحديث.من بين أول التسهيلات التي قدمتها الدولة لمصلحة الجمارك هو الدفع بالتحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات والتنبيه على المواقع والمنافذ الجمركية بمراعاة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة المصرية، وكذلك تم إصدار التعليمات بمواصلة العمل على مدار 24 ساعة بالنسبة للصادرات والاحتياجات العاجلة بجميع المنافذ والمطارات والموانئ الجمركية.وقدمت الدولة كذلك كافة التسهيلات للإفراج عن الشحنات الواردة من لقاح كورونا، بالإضافة إلى تواصلها الدائم مع المنافذ الجمركية للوقوف على المعوقات التى تواجه العمل الجمركي.صدر أيضا القرار الجمهوري رقم 207 لسنة 2020 بقانون الجمارك الجديد والذي يتضمن تقديم العديد من الممارسات الدولية الحديثة ومن أهمها استخدام نظام التسجيل المسبق للشحنات وجواز تبادل المعلومات والبيانات بين المصلحة والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية، وجواز قيام المتعاملين مع المصلحة في تقديم المستندات والبيانات وتبادلها بالطرق الإلكترونية والتوسع في نظام المشغل الاقتصادي المعتمد، وغيرها من الممارسات.ويتم حاليا استكمال تطبيق منظومة (نافذة) تدريجيا في الموانئ المصرية بدءًا بميناء القاهرة الجوي، وميناء غرب بورسعيد البحري وميناء السخنة، وسيتم نشر المنظومة في كافة الموانئ المصرية تباعا وفقا للخطة الموضوعة في هذا الصدد.من بين التسهيلات التي قدمتها الدولة لمصلحة الجمارك كذلك ما تم من استحداث تدابير تيسيرية لتقديم المستندات الأصلية أو ختم الوثائق، وذلك في ضوء موافقة وزير المالية على قبول صور المستندات للإفراج عن السلع مع تقديم ضمان بقيمة الضرائب المقررة في حال المطالبة بتطبيق اتفاقية تفضيلية، والتي يستلزم لها تقديم أصل مستند شهادة المنشأ.كما تم التوسع في استخدام نظام التخليص المسبق والعمل على زيادة عدد مراكزه وفقا للنطاق الجغرافي للمتعاملين، وكذلك منح مزايا للمتعاملين بهذا النظام، ومن بين هذه المزايا منح الشهادات المسجلة بالتخليص المسبق أولوية الدور بالمواقع الجمركية، والإدراج الإلكتروني للإقرارات الجمركية لشركات "الفاعل الاقتصادي المعتمد" وذلك بواسطة خدمات الإنترنت والموقع الإلكتروني.وفي ظل هذا لم تغفل مصلحة الجمارك دورها الرقابي إذ تم ضبط 18106 محاضر تهرب جمركي خلال العام الماضي بمختلف المناطق الجمركية وذلك بإجمالي تعويضات مستحقة بلغت حوالي 7 مليارات و676 مليون جنيه.الجدير بالذكر أنه احتفالا بعيد الجمارك هذا العام اتخذ منظمة الجمارك شعارا هو "الجمارك تعزز التعافي والتجديد والمرونة من أجل سلسلة إمداد مستدامة"؛ وذلك بهدف المساهمة في الخروج من أزمة الوباء العالمي، في وذلك بهدف دعم الأفراد والشركات عبر تجديد سلسلة التوريد العالمية وتعزيز المرونة.