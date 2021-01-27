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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«العجواني» يطالب بتوحيد الضرائب الجمركية على الآلات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:38 م
المهندس حماده العجواني
المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة
دعاء أبو العزم
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أشادت شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول وضع الصناعة المحلية في الاعتبار، فضلا عن تشجيع وتحسين وتنشيط الاقتصاد المصري في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، صرح بذلك حسام راضي المستشار الإعلامي للشعبة.

وأكد المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس، عن طريق إقامة مشروعات صناعية في كافة القطاعات، مشيرا إلى أن قطاع العدد اليدوية والآلات والماكينات الصناعية يعد قطاعا واعدا، ويجب النظر في قيمة الضرائب الجمركية على الآلات وتوحيدها للتجار والصناع بـ 5%، حيث تبلغ للتجار 14% وذلك لصالح المصنع حتى لا نضع أعباء إضافية لأن كثيرا من الشباب المتجه للتصنيع لا يعلم شيئا عن الاستيراد لذلك يقوم التجار بتوفير الماكينات الصناعية لهم.

واقترح العجواني، إعفاء مستلزمات الإنتاج من الآلات والمعدات والعدد اليدوية من الضرائب الجمركية والقيمة المضافة لمدة 5 سنوات، حتى نشجع على زيادة الاهتمام بالتصنيع المحلي، لتغطية السوق والأسواق المجاورة والتصدير للخارج، لتوفير عملة صعبة للبلاد.

وأكد العجواني، أهمية تعميق التصنيع المحلي، والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة، مضيفا أن التجارة لن تتوسع إلا بالصناعة، وأن مصر لن تنهض إلا بالصناعة المحلية، منوها بأن تصنيع الآلات والعدد اليدوية يوفر على مصر حوالي 2.5 مليار دولار، قيمة واردات مصرية سنوية.

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