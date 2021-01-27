حجز موظف انتحل صفة ضباط بالسلام

أمرت نيابة السلام بحجز موظف انتحل صفة ضابط وعثر بحوزته على سلاح غير مرخص ومواد مخدرة، لحين وصول التحريات الأمنية.ترجع الواقعة عندما قام ضباط قسم شرطة السلام بإيقاف إحدى السيارات بدون لوحات معدنية، وادعى سائقها أنه ضابط شرطة، وبالفحص تبين أنه موظف بإحدى الشركات الخاصة وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على سلاح ناري دون ترخيص، و٢٠٠ جرام من مخدر الحشيش.بمواجهته اعترف بانتحال صفة ضابط شرطة وحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.