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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. 7 منتخبات تغادر القاهرة بعد خروجها من مونديال اليد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:51 م
مونديال اليد
مونديال اليد
فاتن غلاب
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يودع مطار القاهرة الدولي، غدًا الخميس، 7 من المنتخبات الدولية المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، عقب خروجهم من البطولة التي تستضيفها مصر وتستمر حتى نهاية يناير الجاري بحضور 32 منتخبا دوليًا.

وفقاُ لجداول التشغيل، تنقل الشركة الوطنية مصر للطيران على متن طائراتها 3 منتخبات هي (تونس علي رحلة رقمms843، ومنتخب الكونغو علي رحلة ms799، ومنتخب النمسا على رحلة رقم ms3090).

فيما تغادر 4 منتخبات أخرى على متن رحلات خاصة ورحلات أجنبية وهم منتخبات (أنجولا - تشيلي - المغرب - الأرجنتين)، وسط تسهيلات كبيرة تقدمها سلطات مطار القاهرة الدولي لأنهاء إجراءات سفر هذه المنتخبات.

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