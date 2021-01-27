بعد قبول استقالته.. العضو المنتدب لـ«الأهرام الاستهلاكية»: أعداء النجاح يقفون ضدي

قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قبول استقالة المحاسب حسين فايز العضو المنتدب لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بعد قضائه قرابة العامين الماضيين من تعيينه في الشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية.وقال "فايز" لـ"الدستور": "خلال عملي حولت الشركة من خاسرة لـ19 مليون جنيه لشركة رابحة بقيمة نصف مليون جنيه في شهر مارس الماضي وكانت لدي أفكار جديدة خارج الصندوق والبيروقراطية كانت ستحقق نهضة كبيرة للشركة إلا أن أعداء النجاح دائما يقفون ضد تطوير للشركة وهم موجودون في كل مكان في القطاع العام".وأضاف أنه خلال توليه العضو المنتدب للشؤون المالية والتجارية رفض صرف قيمة كميات ياميش رمضان الماضي الموردة من القطاع الخاص وخاصة من إحدى السلاسل التجارية الكبرى الشهيرة للمورد، حيث يتبقى كمية محدودة لم يتم بيعها في فروع المجمعات الاستهلاكية ويتم استرجاعها مرة أخرى إلى المورد بدلا من صرف المستحقات كاملة للحفاظ على أموال الشركة كأموال عامة.وتابع: فوجئت باستدعائي من مكتب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لتقديم استقالتي بدون أي أسباب واضحة رغم مطالبتي بالتحقيق معي لمعرفة أسباب مطالبتي بالاستقالة ونوع التجاوزات التي وقعت فيها إلا أن الشركة القابضة لم تجب عليَّ، وحاولت أن أقابل رئيس الشركة إلا أنه رفض مقابلتي.وتابع أنه تقدم بمذكرة للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بكل الإنجازات التي قام بها خلال تعيينه كعضو منتدب في شركة الأهرام وخطة تطوير للشركة.