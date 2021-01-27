رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاتصالات: بناة مصر الرقمية مبادرة متكاملة تهدف لخلق كوادر تكنولوجية متميزة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:31 م
الدكتور عمرو طلعت،
الدكتور عمرو طلعت،
طارق عتمان
طباعة
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن بناء القدرات يٌعد أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة التي نفذت برنامج مكثف وطموح لزيادة أعداد المتدربين، مما ساهم في ارتفاع الأعداد من 4 آلاف في 2017 إلى 13 ألفا في 2018 ثم 25 ألفا في 2019 حتى بلغت 100 ألف متدرب في 2020؛ مشيرا إلى أن مبادرة بناة مصر الرقمية تأتى في إطار حرص الوزارة على خلق قاعدة من الكوادر التكنولوجية المتميزة لتكون قادرة على تنفيذ مشروعات مصر الرقمية التي تضطلع بها الوزارة بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة، وبما يعزز من مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية، مشيرا الى أنها تأتي أيضا في إطار الجهود المبذولة لخلق فرص عمل للشباب وزيادة حجم الصادرات الرقمية والتي قوامها الإبداع والفكر.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفى الأول الذى نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للطلبة الملتحقين بالفصل الدراسى ربيع ٢٠٢١ أول الفصول الدراسية  بمبادرة بُناة مصر الرقمية؛ وهى منحة من الدولة للمتفوقين من خريجى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات للحصول على الماجستير المهنى فى مجالات الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، وعلم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، بالإضافة الى شهادات تدريب عملى معتمدة من الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا، بالاضافة الى منح شهادة فى المهارات القيادية والإدارية، وأخرى فى اللغة الإنجليزية؛ وذلك من خلال برنامج دراسى يمتد على مدار 12 شهرًا مقسم إلى ثلاثة فصول دراسية.

حضر فعاليات اللقاء؛ عدد من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقيادات الشركات العالمية شركاء المبادرة، والطلاب الملتحقين بالدفعة الأولى.

وفى كلمته التي وجهها لطلاب الدفعة الأولى؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية الوزارة في بناء القدرات تهدف إلى التطوير في التدريب من حيث الكم والكيف، وذلك من خلال العمل بمنهجية هرمية تبدأ بقاعدة عريضة من الشباب الذين يتلقون التدريب السريع على المهارات الأساسية بما يؤهلهم للتعامل مع التقنيات الحديثة لمساعدتهم في اتقان عملهم وذلك من خلال برنامج تدريبي يتم تنفيذه في مراكز الشباب لعدد 20 ألف شاب، ثم يتم التدرج في التخصص بفترات تدريب أطول من خلال برامج لتدريب المهنيين المستقلين لصقل مهاراتهم للمنافسة الفعالة في سوق العمل ومنها مبادرة مستقبلنا رقمي ومبادرة للتعاون مع جامعة ابيتا الفرنسية للتدريب على الذكاء الاصطناعي؛ كما نعكف حاليا على تنفيذ مشروع جامعة مصر المعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة لتخريج جيل جديد يحقق نقلة نوعية في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الوزير أن مبادرة بناة مصر الرقمية تأتي على قمة الهرم الذى صمم لإعداد كوادر متميزة تمثل الطليعة لأجيال من المحترفين ذوي الخبرة والمعرفة في كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المطلوبة فى سوق العمل تكون قادرة على المنافسة عالميا.

وأكد أن المبادرة توفر برنامج متكامل يشمل دراسة أكاديمية وتدريب عملى ومهارات لغوية وشخصية، وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية والشركات العالمية المتخصصة من أجل خلق مصفوفة متكاملة من المهارات.

وخلال اللقاء؛ استعرضت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية مكونات مبادرة بناة مصر الرقمية والقواعد الملزمة لها، بالإضافة الى تخصصات المبادرة المقدمة فى الدفعة الأولى للمبادرة الفصل الدراسى ربيع ٢٠٢١ الذى من المقرر أن يبدأ في أول فبراير.

كما تضمن اللقاء استعراض دور الشركات العالمية فى اتاحة التدريب العملى ومنح شهادات معتمدة، وبرنامج المهارات القيادية والإدارية واللغة الإنجليزية.

وتشمل المبادرة تدريب عملى للطلاب توفره كبرى الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا العاملة فى مصر وهم "اى بى ام " IBM، و"سيسكو" Cisco، و"فى ام وير" VMWare و"مايكروسوفت" Microsoft، و"أمازون ويب سيرفيسز" Amazon Web Services، وكذلك دراسة أكاديمية لتوفير ماجيستير مهنى مشترك من خلال جامعات دولية مثل جامعة أوتاوا الكندية وجامعة ولاية أوهايو الأمريكية، كما تم عقد شراكات مع جهات دولية عاملة فى مصر مثل Dale Carnegie وBerlitz لتنمية المهارات الشخصية والقيادية واللغوية للطلاب.

جدير بالذكر أنه قد تم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتوفير مركز التعليم المدنى ومركز شباب الجزيرة التابعين لوزارة الشباب والرياضة بالقاهرة كمقر مبدئى لمبادرة بُناة مصر الرقمية لاستضافة أنشطة المبادرة وتنفيذ برنامج رياضى وصحى للملتحقين بالمبادرة.
الاتصالات: بناة مصر الرقمية مبادرة متكاملة تهدف لخلق كوادر تكنولوجية متميزة
الاتصالات: بناة مصر الرقمية مبادرة متكاملة تهدف لخلق كوادر تكنولوجية متميزة
الاتصالات: بناة مصر الرقمية مبادرة متكاملة تهدف لخلق كوادر تكنولوجية متميزة
الاتصالات: بناة مصر الرقمية مبادرة متكاملة تهدف لخلق كوادر تكنولوجية متميزة
الاتصالات: بناة مصر الرقمية مبادرة متكاملة تهدف لخلق كوادر تكنولوجية متميزة
الاتصالات: بناة مصر الرقمية مبادرة متكاملة تهدف لخلق كوادر تكنولوجية متميزة

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

«تحية فخر وتقدير».. السيسي يوجه رسالة لمنتخب اليد بعد الخسارة أمام الدنمارك

الصور

image description

«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

image description

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

بعد مباراة تاريخية.. مصر تخسر أمام الدنمارك بطل العالم لكرة اليد

إحباط محاولة قتل الرئيس التونسى بمادة الريسين السامة

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في ثلاث أزمات تحكيمية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الطاقة: أهداف تغير المناخ رهن بتحول العالم النامي للطاقة النظيفة

تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2021

وظائف الشهر العقاري 2021.. موعد التقديم والتخصصات المطلوبة

موعد شم النسيم 2021.. اعرف التفاصيل

أيام زمان

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

بدايته كانت لفؤاد الأول وانتهى بنهاية حكم فاروق.. حكاية لقب ملك مصر والسودان

أنور وجدي وكمال الشناوى.. حكاية خلاف انتهى بالدموع

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

هناء نصير تكشف تفاصيل عودتها للترجمة بـ«بصمات الطعام»

«على ذمة الفراق».. جديد دينا أبوحلوة عن دار الحلم

قريبًا.. صدور «عقدة ذنب» لـ شيري حنا شفيق عن دار إضافة

«الدستور» راعيا إعلاميا لـ«يوم الكاريكاتير المصري»