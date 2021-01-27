الاتصالات: بناة مصر الرقمية مبادرة متكاملة تهدف لخلق كوادر تكنولوجية متميزة

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن بناء القدرات يٌعد أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة التي نفذت برنامج مكثف وطموح لزيادة أعداد المتدربين، مما ساهم في ارتفاع الأعداد من 4 آلاف في 2017 إلى 13 ألفا في 2018 ثم 25 ألفا في 2019 حتى بلغت 100 ألف متدرب في 2020؛ مشيرا إلى أن مبادرة بناة مصر الرقمية تأتى في إطار حرص الوزارة على خلق قاعدة من الكوادر التكنولوجية المتميزة لتكون قادرة على تنفيذ مشروعات مصر الرقمية التي تضطلع بها الوزارة بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة، وبما يعزز من مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية، مشيرا الى أنها تأتي أيضا في إطار الجهود المبذولة لخلق فرص عمل للشباب وزيادة حجم الصادرات الرقمية والتي قوامها الإبداع والفكر.جاء ذلك خلال اللقاء التعريفى الأول الذى نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للطلبة الملتحقين بالفصل الدراسى ربيع ٢٠٢١ أول الفصول الدراسية بمبادرة بُناة مصر الرقمية؛ وهى منحة من الدولة للمتفوقين من خريجى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات للحصول على الماجستير المهنى فى مجالات الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، وعلم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، بالإضافة الى شهادات تدريب عملى معتمدة من الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا، بالاضافة الى منح شهادة فى المهارات القيادية والإدارية، وأخرى فى اللغة الإنجليزية؛ وذلك من خلال برنامج دراسى يمتد على مدار 12 شهرًا مقسم إلى ثلاثة فصول دراسية.حضر فعاليات اللقاء؛ عدد من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقيادات الشركات العالمية شركاء المبادرة، والطلاب الملتحقين بالدفعة الأولى.وفى كلمته التي وجهها لطلاب الدفعة الأولى؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية الوزارة في بناء القدرات تهدف إلى التطوير في التدريب من حيث الكم والكيف، وذلك من خلال العمل بمنهجية هرمية تبدأ بقاعدة عريضة من الشباب الذين يتلقون التدريب السريع على المهارات الأساسية بما يؤهلهم للتعامل مع التقنيات الحديثة لمساعدتهم في اتقان عملهم وذلك من خلال برنامج تدريبي يتم تنفيذه في مراكز الشباب لعدد 20 ألف شاب، ثم يتم التدرج في التخصص بفترات تدريب أطول من خلال برامج لتدريب المهنيين المستقلين لصقل مهاراتهم للمنافسة الفعالة في سوق العمل ومنها مبادرة مستقبلنا رقمي ومبادرة للتعاون مع جامعة ابيتا الفرنسية للتدريب على الذكاء الاصطناعي؛ كما نعكف حاليا على تنفيذ مشروع جامعة مصر المعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة لتخريج جيل جديد يحقق نقلة نوعية في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأضاف الوزير أن مبادرة بناة مصر الرقمية تأتي على قمة الهرم الذى صمم لإعداد كوادر متميزة تمثل الطليعة لأجيال من المحترفين ذوي الخبرة والمعرفة في كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المطلوبة فى سوق العمل تكون قادرة على المنافسة عالميا.وأكد أن المبادرة توفر برنامج متكامل يشمل دراسة أكاديمية وتدريب عملى ومهارات لغوية وشخصية، وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية والشركات العالمية المتخصصة من أجل خلق مصفوفة متكاملة من المهارات.وخلال اللقاء؛ استعرضت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية مكونات مبادرة بناة مصر الرقمية والقواعد الملزمة لها، بالإضافة الى تخصصات المبادرة المقدمة فى الدفعة الأولى للمبادرة الفصل الدراسى ربيع ٢٠٢١ الذى من المقرر أن يبدأ في أول فبراير.كما تضمن اللقاء استعراض دور الشركات العالمية فى اتاحة التدريب العملى ومنح شهادات معتمدة، وبرنامج المهارات القيادية والإدارية واللغة الإنجليزية.وتشمل المبادرة تدريب عملى للطلاب توفره كبرى الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا العاملة فى مصر وهم "اى بى ام " IBM، و"سيسكو" Cisco، و"فى ام وير" VMWare و"مايكروسوفت" Microsoft، و"أمازون ويب سيرفيسز" Amazon Web Services، وكذلك دراسة أكاديمية لتوفير ماجيستير مهنى مشترك من خلال جامعات دولية مثل جامعة أوتاوا الكندية وجامعة ولاية أوهايو الأمريكية، كما تم عقد شراكات مع جهات دولية عاملة فى مصر مثل Dale Carnegie وBerlitz لتنمية المهارات الشخصية والقيادية واللغوية للطلاب.جدير بالذكر أنه قد تم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتوفير مركز التعليم المدنى ومركز شباب الجزيرة التابعين لوزارة الشباب والرياضة بالقاهرة كمقر مبدئى لمبادرة بُناة مصر الرقمية لاستضافة أنشطة المبادرة وتنفيذ برنامج رياضى وصحى للملتحقين بالمبادرة.