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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

فريق دولي يعطل أحد أخطر البرمجيات الخبيثة في العالم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:27 م
أخطر البرمجيات الخبيثة
أخطر البرمجيات الخبيثة في العالم
وكالات
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قال مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية في ألمانيا اليوم الأربعاء، إن فريق تحقيق دوليا تمكن من تعطيل البنية التحتية لبرنامج (إيموتيت) والذي يعتبر من أخطر البرمجيات الخبيثة في العالم إذ يمكنه سرقة كلمات السر وتثبيت برامج ضارة عن بعد.

وأضافت الشرطة في بيان أن العملية تمت أمس الثلاثاء في إطار حملة دولية وبمشاركة محققين من هولندا وأوكرانيا وليتوانيا وفرنسا وإنجلترا وكندا والولايات المتحدة ونسقتها سلطات أوروبية لإنفاذ القانون.

ويعتقد أن إيموتيت استخدم في عدد من الهجمات الإلكترونية المنظمة بما يتضمن محاولات للتسلل إلى أنظمة أكبر شركة نفط في العالم وهي شركة أرامكو السعودية والتلاعب بالحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة في 2020.

وأشارت الشرطة إلى أن الهجمات الإلكترونية التي تمت باستخدام إيموتيت واستهدفت أفرادا ومؤسسات في ألمانيا وحدها، من بينها محكمة العدل في برلين، تسببت في أضرار تقدر قيمتها بنحو 14.5 مليون يورو على الأقل (17.55 مليون دولار).

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