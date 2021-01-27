إيهاب أبوكليلة: التدخل فى الشأن المصرى مرفوض جملة وتفصيلًا

انتقد النائب إيهاب أبوكليلة عضو مجلس الشيوخ، تطرق الكونجرس الأمريكي للشأن الداخلي المصري، مؤكدًا أن مصر تلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، ولديها مؤسسات تراقب حالة حقوق الإنسان وفق المعايير المتبعة دوليًا.وأضاف «أبوكليلة»، بوجوب توقف الإدارة الأمريكية عن التدخل في شئون مصر، وإيقاف أي محاولات تشويه لسمعة مصر باسم حقوق الإنسان.وشدد «أبوكليلة» على أن أي تدخل في الشأن المصري غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا، فمصر دولة عريقة وذات سيادة ولا تتدخل في شئون أي دولة، لذا يجب على جميع الدول الأخرى احترام ذلك وعدم التدخل في شأننا الداخلي.وأكد عضو مجلس الشيوخ أن القضاء المصري العريق فوق مستوى الشبهات، ولديه القدرة على تحقيق العدالة، والجميع لديه حرية الدفاع عن نفسه في كافة مراحل التحقيق بنزاهة تامة.وطالب النائب، الكونجرس الأمريكي بمراجعة موقفه واحترام سيادة مصر والابتعاد عن استخدام قضايا حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شئونها الداخلية، خاصة في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية مصرية هي الأقدم والأعرق في المنطقة، وقادرة على تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان.واختتم «أبوكليلة» بيانه قائلًا: «إن السياسة الخارجية المصرية ذات مبادئ لا تتدخل في الشئون الداخلية لأحد ولا نسمح لأحد بالتدخل في شئوننا الداخلية تحت ذريعة أو مسمى حقوق الإنسان».