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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موفد أممي يحذر: الصومال يقترب من «منطقة لا يمكن التنبؤ بها»

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:26 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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حذر موفد الأمم المتحدة الخاص جيمس سوان، اليوم الأربعاء، من أن الصومال يقترب من "منطقة لا يمكن التنبؤ بها" في حال عدم اتفاق قادته السياسيين بشكل عاجل على كيفية المضي قدما لإجراء انتخابات تأخر تنظيمها.

وكان من المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية غير مباشرة قبل الثامن من فبراير، لكن العملية تعطلت وسط خلافات بين الحكومة المركزية المدعومة من جهات أجنبية في مقديشو، والولايات الفدرالية.

وقال سوان: إنه "من غير الواقعي" في هذه المرحلة توقع حصول انتخابات في موعدها، فيما عدد من الخطوات الإجرائية الرئيسية متأخرة لأشهر عن موعدها.

وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة إن الاهتمام يتركز الآن على كسر الجمود السياسي، والتوصل لتوافق يجنب مزيدا من عدم الاستقرار في بلد ضعيف يعاني أصلا أعمال عنف قبلية وتمرد إسلامي دام.

وقال خلال مؤتمر صحفي افتراضي في مقديشو الأربعاء "اعتقد أن هناك قلقا من أن يأخذنا تجاوز الثامن من فبراير من دون اتفاق واضح، إلى منطقة لا يمكن التنبؤ بها".

وأضاف "نحن نسعى... لتشجيع كل فرصة من جانب القيادة الصومالية للتغلب على تلك الخلافات، والتحرك في الأيام القادمة كي يمكن التوصل لأجوبة، لحلول، قبل الثامن من فبراير بكثير".

وكان الرئيس محمد عبدالله محمود المعروف باسم "فرماجو"، وقادة الأقاليم الخمسة في الصومال، توصلوا في 17 سبتمبر إلى اتفاقية تم التخلي بموجبها عن نظام انتخابي عبر الاقتراع العام الذي يمنح صوتا لكل ناخب، مع عرض مسار مشترك نحو الانتخابات.

وكانت الصومال تعهدت تنظيم أول انتخابات ديموقراطية عبر الاقتراع العام منذ 1969، بدلا من نظام غير مباشر معقد يختار فيه مندوبون خاصون النواب الذين يختارون بدورهم الرئيس.

لكن الخلافات السياسية عطلت العملية المتعددة المراحلة.

وانقضت مهل نهائية حاسمة لتشكيل لجان انتخابات ولإجراء انتخابات غير مباشرة لأعضاء مجلسي البرلمان الذين بدورهم يختارون الرئيس.

وقال سوان إنه يجهل كم ستستغرق العملية، لكنه قال إن المجتمع الدولي يعارض آلية موازية أو بديلة خارج ما تم الاتفاق عليه في 17 سبتمبر.

وكانت الامم المتحدة قد وصفت الاعلان عن نظام انتخابي عام في الصومال بعد عقود من الحرب وعدم الاستقرار بأنه "انجاز تاريخي" على طريق إرساء الديموقراطية والسلام بعد عقود من الحرب وأعمال العنف في الدولة الواقعة بالقرن الإفريقي.

لكن المراقبين شككوا في فرص تطبيق هذا الإصلاح بالنظر إلى التوترات السياسية ولمشكلات فنية مثل تسجيل الناخبين إضافة إلى التحديات الأمنية التي يطرحها وجود حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

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