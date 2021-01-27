رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

زراعة البرلمان تنتهي من مناقشة 9 مواد من قانون حماية وتنمية البحيرات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:20 م
النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
انتهت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، من مناقشة أول 9 مواد من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، وذلك خلال إجتماعها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، وبحضور ممثلين لوزرات الزراعة والعدل والنقل وشئون مجلس النواب وهيئة الثروة السمكية والغرف السياحية، حيث سبق ووافقت اللجنة عليه من حيث المبدأ خلال إجتماعها أمس.

وتتعلق المواد التسعة التى وافقت عليها اللجنة، اليوم، بأهداف وإختصاصات وتشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى من المقرر إنشاءه بموجب القانون.

ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ان مشروع القانون يهدف للمصلحة العامة للدولة، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن ضرورة الإستغلال الأمثل للبحيرات السمكية، مشيرا إلى أن القانون يهدف لزيادة الإنتاج السمكى وتحقيق الإكتفاء الذاتى من الأسماك وتصدير الفائض.

وأضاف الحصرى، اللجنة تضع نصب أعينها خلال المناقشات، مراعاة المصلحة العامة وكذلك مصلحة أصحاب المزارع السمكية والصيادين، مشيرا إلى أن اللجنة تحاول ان يتم الإنتهاء من مواد القانون بشكل توافقى.

وتابع أن مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل، مضيفا أن مشروع القانون، يقضى على كافة المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الاشراف على ذلك القطاع الهام.

موضوعات متعلقة

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في ثلاث أزمات تحكيمية

النيابة تتحفظ على هاتف الطبيب المتهم بالتحرش وتفحص مقاطع الفيديو

معاش نقابة المعلمين يناير 2021.. اعرف الزيادة وموعد الصرف

«تحية فخر وتقدير».. السيسي يوجه رسالة لمنتخب اليد بعد الخسارة أمام الدنمارك

الصور

image description

«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

image description

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

بعد مباراة تاريخية.. مصر تخسر أمام الدنمارك بطل العالم لكرة اليد

إحباط محاولة قتل الرئيس التونسى بمادة الريسين السامة

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في ثلاث أزمات تحكيمية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الطاقة: أهداف تغير المناخ رهن بتحول العالم النامي للطاقة النظيفة

تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2021

وظائف الشهر العقاري 2021.. موعد التقديم والتخصصات المطلوبة

موعد شم النسيم 2021.. اعرف التفاصيل

أيام زمان

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

بدايته كانت لفؤاد الأول وانتهى بنهاية حكم فاروق.. حكاية لقب ملك مصر والسودان

أنور وجدي وكمال الشناوى.. حكاية خلاف انتهى بالدموع

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

هناء نصير تكشف تفاصيل عودتها للترجمة بـ«بصمات الطعام»

«على ذمة الفراق».. جديد دينا أبوحلوة عن دار الحلم

قريبًا.. صدور «عقدة ذنب» لـ شيري حنا شفيق عن دار إضافة

«الدستور» راعيا إعلاميا لـ«يوم الكاريكاتير المصري»