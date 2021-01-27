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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محلية النواب تنتقد لائحة قانون «السياس»

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:54 م
أحمد السجيني
أحمد السجيني
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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انتقدت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها مساء اليوم اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع بالقانون رقم 150 لسنة 2020 المعروف بقانون "السياس".

وأكد "السجيني" خلال الاجتماع أن اللائحة التنفيذية جاءت خاوية من النصوص الملزمة للجهات والأجهزة المحلية بتشكيل اللجنة الإدارية المرتبطة بأعمال وضع التصميمات والاختيارات والطروحات الخاصة بتنظيم استغلال الشوارع وساحات الانتظار وانحصرت في آليات استصدار تراخيص مزاولة المهنة للعاملين داخل الشخصيات الاعتبارية، سواء كانت شركات أو أفرادا.

وأضاف أن اللائحة جاءت أيضا خالية من الإشارة إلى أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية المميكنة والتطبيقات الحديثة في هذا المجال.

واستعرض عمرو درويش، أمين سر اللجنة، بنود اللائحة والقانون والتي تلزم الشركات بإلزام "السياس" العاملين بساحات الانتظار بارتداء زي محدد مختلف لونه من منطقة إلى أخرى.

وأكد محمد الحسيني، وكيل اللجنة، أن اللائحة التنفيذية حددت رسوم الساحات لكل منطقة وتحديد أماكن الساحات التي تخصص للانتظار، مؤكدا أن هذا من اختصاص اللجنة التي نص عليها القانون.

وشدد النائب أحمد السجيني على أن الرسوم والأموال التي تحصل من الساحات تؤول للخزانة العامة، مشيرا إلى أن الدولة لن تكون لها صلة بالعاملين بالساحات "السياس" إلا في إصدار الترخيص، أما إدارته فستكون من خلال الشخصية الاعتبارية التي تحصل على الساحة بعد المزايدات التي تتم.

كما أوضح السجيني أن تحديد مقابل انتظار السيارة سيختلف من ساحة إلى أخرى ولا تحدده الدولة بل الكيان الذي يحصل على ترخيص الساحات ويكون تحديد رسم انتظار السيارات ويكون ذلك وفق العرض والطلب وحسب المساحة وموقع الساحة والأحوال والأوقات التي يتحدد فيها المقابل مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.

وقال النائب خالد شلبي، عضو اللجنة، إنه كان يجب أن تصدر اللائحة التنفيذية في شهر أكتوبر 2020 والحكومة تأخرت في إصدار اللائحة ونخشى أن يكون هناك تقاعس وتأخير في تطبيق اللائحة التنفيذية والقانون أيضا

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