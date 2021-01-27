روسيا تعتزم فرض غرامة على منصات التواصل الاجتماعى

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، أنها ستفرض غرامة على كبرى منصات التواصل الاجتماعي لتحريضها قاصرين على التظاهر تأييدا للمعارض أليكسي نافالني.وذكرت شرطة الوسائل السمعية والبصرية الروسية روسكومنادروز، أنه سيتم تغريم كل من فيسبوك وإنستجرام وتيك توك وكونتاكتي وأودنوكلاسنيكي، إضافة إلى يوتيوب لعدم احترامها الشروط الهادفة إلى عدم نشر دعوات للقاصرين إلى المشاركة في تجمعات غير مرخص لها في 23 يناير.