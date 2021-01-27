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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وكيل المجلس يحيل بيان وزيرة البيئة للجان النوعية للمناقشة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:18 م
المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بيان الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

ورفع المستشار أحمد سعد الدين، الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

وقبيل رفع الجلسة وفي تعقيبها على ملاحظات الأعضاء، أكدت وزيرة البيئة، أن مصنع سنمار للبتروكيماويات في محافظة بورسعيد تقدم بخطة إصحاح لأوضاعه، لكنها ستكون على مدار عامين لاسيما وأنها تحتاج الكثير من المبالغ المالية.

وقالت: "مفيش حاجة تخوف الحكومة من أنها تنزل وتعمل مخالفات، لكن هل الرسالة التي نريدها هي أننا نغلق مصانع أم أننا نسعى لتوفيق الأوضاع بحيث يحدث تصالح بين التنمية والبيئة".

وقالت وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء تعقيبًا على مطالبة أحد النواب بغلق المصنع، إن الوزارة توصلت مع المصنع لخطة إصحاح حقيقة، وهذا هو الهدف، وسيتم تنفيذها.

وفيما يخص الأكياس البلاستيكية، أشارت ياسمين فؤاد، إلى أن لجنة الطاقة بمجلس النواب في الفصل السابق كانت أن تكون المادة القانونية بقانون تنظيم إدارة المخلفات، هي الحظر في الوقت الذي كانت تذهب اللجنة للمنع، ولكن ذلك لسبب أيضا لاسيما وأن هناك لا يزال مصانع قائمة علي هذه الأكياس، مشيرة إلى أن الوزارة لم تنتظر صدور اللائحة التنفيذية حيث قامت بالتنسيق الكامل مع وزارة الصناعة لمنع دخول مادة معينة مًضره، فضلا عن وضع هيئة المواصفات والجودة في وضع معايير بشأن سمك الأكياس أحادية الاستخدام حتى لا تكون مضرة بالبيئة، وهناك مبادرات لاستخدام الأكياس القماش.

وفيما يتعلق بمصانع الأسمدة في حلوان، أكدت ياسمين فؤاد، أنها وضعت على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية التابعة لجهاز شئون البيئة، وعندما يحدث شيء يتم وقف الوحدة المسببة للانبعاثات ونطلب من المصنع توفيق أوضاعها.

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