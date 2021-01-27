إحالة المتهمين بالتعدي على مقاول بآلة حادة بالشروق للجنايات

أمرت نيابة الشروق وبدر بإحالة المتهمين بالتعدي على مقاول بآلة حادة بعد مشادة نشبت بينهم لاعتراضه على جلوسهم على سيارته لمحكمة الجنايات.وذكر أمر الإحالة ان المتهمان "هادى. م"، و"خالد. س" عاملين باليومية أقروا بتعديهما على مقاول بعد مشاجرة نشبت بينهم لجلوسهم لتناول الطعام على سيارته، وأقرا بأن السيارة قديمة ومليئة بالأتربة ولا يستخدمها أحد وعندما حضر المجنى عليه قاموا بالاعتذار له لكنه ظل يسبهم بأبشع الألفاظ كما قام بإلقاء الطعام أرضا ما دفعنا للتشاجر معه والتعدي عليه بآلة حادة كانت معنا.وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجنى عليه تعرضه لكسر حاد بالجمجمة مما أسفر عن خضوعه لـ٣ عمليات جراحية.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من مقاول يتهم فيه عاطلين للتعدي عليه بآلة حادة لاعتراضه على جلوسهما على سيارته لتناول الطعام وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين واقتيادهما لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.