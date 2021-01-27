محافظة الغربية تسلم شقة لبطل الجمهورية فى ألعاب القوى للمعاقين

سلّم الدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، مساء الأربعاء، الكابتن عصام جميل، بطل الجمهورية في ألعاب القوى للمعاقين شقة بمساكن السلام بطنطا وبها جميع المرافق؛ تقديرًا لما قدمه لمصر.وقالت محافظة الغربية إنها حريصة على تكريم أبطالها الذين شرفوا المحافظة في جميع المحافل الدولية في ظل الإمكانيات المتاحة.وعصام جميل ابن قرية ديما، كان بطلًا للجمهورية في ألعاب القوى للمعاقين لسنوات وحصل على 46 ميدالية.