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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل: ارتفاع عدد المصابين بكورونا الجنوب إفريقى إلى 30

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:27 م
كورونا الجنوب إفريقي
كورونا الجنوب إفريقي
سارة الشلقاني
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أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 3 إصابات بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا.

وأوضحت صحة الاحتلال أن عدد المصابين بسلالة فيروس كورونا الجنوب إفريقي، بلغ 30 حالة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 7737 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، محذرة من استمرار ارتفاع معدل الإصابات والوفيات اليومي بكوفيد-19.

وكذلك، قالت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، في وقت سابق، إن هناك مخاوف من ظهور سلالة جديدة داخل إسرائيل، في ظل استمرار عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بالتوازي مع ارتفاع أعداد المصابين.

في السياق ذاته، صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على تمديد الإغلاق الشامل في الداخل، حتى 31 يناير المقبل.

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