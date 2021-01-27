إحالة المتهم بتعذيب أبناء زوجته فى التجمع للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بإحالة المتهم بتعذيب أطفال زوجته بالمياه الساخنة بمنطقة التجمع الخامس لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة أن المتهم صاحب مزرعة مواشي ومتزوج من والدة الطفلين عرفيًا ودائم التعدي عليهما بالتعذيب لتسببهما في إزعاجه طوال الوقت.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع باعتداء صاحب مزرعة مواشي على طفلين وتعذيبهما بالحرق، وتبين صحة البلاغ، وتم نقل الطفلين للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.