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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«جرافيتي النجوم».. الرسم يوطد علاقة جمعة بالمشاهير (صور)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:00 م
جرافيتي النجوم
جرافيتي النجوم
حسام عسل
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دائما ما تتصدر رسوماته الجذابة حسابات فنانين ورياضيين ومشاهير المجتمع المصرى على مواقع التواصل الاجتماعي، فالعديد من الرسامين يهدون لوحات وبورتريهات للمشاهير كتعبيرا منهم لحبهم لهم، لكن الشاب محمد جمعة اختلف عنهم بعض الشيء حيث أنه تخصص في رسم الجرافيتي على الحوائط بأحجام كبيرة في أماكن مختلفة وفي ظرف أيام بسيطة يتفاجأ انها تزين حسابات "السوشيال ميديا" وتنهال عليه عبارات الشكر والتقدير من أصحابها.

يقول محمد جمعه صاحب الـ28 عاما، إنه شغوف بالرسم منذ طفولته وقام بتعليم نفسه وتنمية مهاراته وموهبته ذاتيا والتحق بكلية الآداب شعبة الحضارة الأوروبية وهو مجال مختلف عن مجاله قام في البداية برسم بورتريهات بالقلم الرصاص والفحم ثم قام بتطوير نفسه والرسم بالألوان حتى قرر دخول مجال الجرافيتي والرسم على الحوائط بمقاسات كبيرة حتى تمكن من اتقانها.

وعن علاقة جمعة بالمشاهير قال: أقوم بتنفيذ رسومات لمعظم الأشخاص الذين يرفعون اسم مصر عاليا بأعمالهم وفي المحافل الدولية فأقوم بتنفيذ رسمه له في مكان ما على أحد الأبنيه فيتم تداولها عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي حتى تصل إلى الشخصية فيطلب التواصل معي.

كان آخر هؤلاء الأشخاص بطل العالم في كمال الأجسام "بيج رامي" الحاصل على ذهبية بطولة مستر أوليمبيا الشهر الماضي حيث قمت برسم صورة احتفاله بالحصول على البطولة على جدران أحد مراكز كمال الاجسام وتفاجأت بانه قام بنشر صورة لرسمتي على حسابه على موقع انستجرام عبر خاصية "ستوري" وكتب لي عبارة "تسلم ايدك فنان والله" الأمر الذي أسعدني للغاية حيث استغرقت في تنفيذها 9 ساعات متواصلة وكانت عبارة البيج رامي هي أفضل مردود لهذا الوقت والجهد.

وتابع: قام الفنان أحمد زاهر باستقبالي بمنزله حيث كنت قد رسمت صورته بعد تألقه في مسلسل البرنس في السباق الرمضاني للعام الماضي حيث اعجبته الرسمه وتواصل معي وتمت المقابلة الأمر الذي أسعدني للغاية.

كما قام كل من الممثل محمد رمضان وعلى ربيع والمخرج رامي إمام وكذلك لاعبي كرة القدم نجم النادي الأهلي مجدى أفشة ومحمود كهربا وغيرهم بنشر صورهم التي رسمتها لهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وقدموا إلى عبارات الشكر والتقدير وهو الأمر الذي أسعدني للغاية.

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