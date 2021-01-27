سقوط أمطار خفيفة مصاحبة للرياح بمطروح (صور)

شهدت مرسى مطروح، مساء اليوم، تقلّبات جوية وسقوط أمطار خفيفة مصاحبة لرياح متوسطة، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ تحسبًا لحدوث أي تداعيات.واستعد مجلس ومدينة مرسى مطروح للتدخل السريع والتعامل الفوري مع أي حالة طوارئ بعد ورود أنباء وتوقعات من الأرصاد الجوية عن تقلبات الطقس، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.كما استعدت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمطروح لمواجهة موجة الطقس السيئ، إضافة إلى إنشاء شنايش لاستقبال تساقط مياه الأمطار بعد حصر المناطق التي تتجمع بها المياه.وتواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة أعمالها على مدار الساعة مع غرف عمليات مجالس مدن مطروح الثماني لتلقي استغاثات وشكاوي المواطنين والاستجابة لها.