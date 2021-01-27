برئاسة مصر.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة

تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للمجلس، يوم ٨ فبرابر المقبل لتعزيز التضامن العربي ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية: بأن الاجتماع يأتي بطلب من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وسيكون حضوريا بمقر الأمانة العامة للجامعة.وأوضح السفير حسام زكي: أن الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف عربي جامع تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تستوجب موقفا يحقق الحماية للأمن العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن والعمل العربي المشترك ويعيد التأكيد على الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية.