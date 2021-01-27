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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجنة ثلاثية من إسكان الغربية لمتابعة عقار طنطا المائل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:17 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
أحمد فودة
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أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قرارًا بتشكيل لجنة ثلاثية من مديرية الإسكان بالغربية للقيام بالمعاينة علي الطبيعة للعقار الكائن بشارع الحرية مع مصطفى كامل بحي أول طنطا، والمكون من دور أرضي وميزان و8 أدوار علوية بأبعاد ١١.٦٠ متر × ٧.٥ متر.

واطّلعت اللجنة على رخصة ترميم العقار الصادرة في ٢٢١٢٠١٩ برقم ١٧٦ من حي أول طنطا بناءً على تنفيذ حكم المحكمة بالطعن رقم ٦٩٠٣ لسنة ٤٣ ق جلسة ١٥٣٢٠١٣، لترميم العقار ترميمًا فنيًا شاملًا مع تدعيم الأساسات تحت إشراف هندسي وأوصت اللجنة بإعادة العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لعمل المعاينات اللازمة للعقار حيث مر علي طعن المحكمة أكثر من ٧ سنوات لإعادة تقييم الوضع الحالي للمبنى والتي تمارس عملها الآن على وجه السرعة لعرض تقريرها اليوم على محافظ الغربية لاتخاذ القرار المناسب.

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