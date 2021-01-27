«أمسك أحدهم من مكان حساس».. نص البلاغ ضد الطبيب المتحرش بالفنانين

واجهت

تقدم حسن أبوالعينين، المحامي ببلاغ إلى النائب العام في شهر يونيو الماضي وكيلا عن ٣ أشخاص بينهم الفنان عباس أبوالحسن، ضد طبيب أسنان شهير معروف بـ"طبيب الفنانين"؛ لاتهامه بالتحرش بهم جنسيا.وحصل "الدستور" على نص البلاغ الذي أمر النائب العام بالتحقيق فيه وكان سببا في كشف تفاصيل الواقعة.وتضمن البلاغ تقدم حسن أبوالعينين المحامي وكيلا عن "عباس. أ"، يعمل سيناريست سينمائي وعضو نقابة المهن السينمائية، و"وائل. أ"، ويعمل رئيس مجلس إدارة شركة سياحة، و"تميم. ح"، مخرج إعلانات، ضد الدكتور "باسم. س"، طبيب أسنان.وجاء في نص البلاغ: في غضون الفترة ما بين 32 يونيو 2020 إلى 25 يونيو 2020 وأثناء استخدام الشاكي الأول المصعد الخاص بأحد العقارات في منطقة الدقي منصرفا بعد زيارته لأستاذة تاريخ فن إسلامي من الدور التاسع توقف المصعد بأحد الأدوار، وفوجئ بالدكتور "باسم س" يستقل المصعد، وفوجئ كل منهما بالآخر، ونظر المشكو في حقه إليه بنظرة فاحشة وابتسامة متبلدة، ثم مد يده ممسكاَ بـ"منطقة حساسة" قائلاَ: "أنت لسه مش عايز ده أنا بتمناك"، فأزاح الشاكي الأول يده بقوة ودفعه من أمامه.ونهره صائحاَ بغضب: "أنت لسه فيك الداء الوسخ ده، لسه محرمتش من آخر مرة"، حيث إنه قد سبق له وأن قام في أواخر الثمانينيات بالتحرش بالشاكي الأول عن طريق التلصص على جسده العاري وإمساكه من العضو الذكرى الخاص به حال وجوده بدوش الاستحمام بمنطقة الليدو بحجرة تغيير الملابس الخاصة بنادي الجزيرة وقيامه بنهره وصفعه وقيامه بالهرب من أمامه في ذلك الوقت.وأضاف في البلاغ أن المشكو في حقه قام بالتحرش بالشاكيين الثاني والثالث وحاول ملامسة منطقة حساسة من جسديهما.وطالب أبوالعينين في بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية وتحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا، حيث إن ما قام به المشكو في حقه يعد تحرشا جنسيا في حق الشاكين جميعا.كانت النيابة العامةالطبيب المتحرش بالرجال بممارسة الشذوذ مع أحد زبائنه لمدة 3 سنوات داخل عيادة الأسنان الخاصة به في الدقي، حيث تبين أنه كان يثبت كاميرات داخل عيادته وصور تلك الممارسات بالفيديو، وكان يستخدم تلك المقاطع في تهديد الشاب الذي كان يمارس معه الشذوذ حتى يستمر في ممارسة تلك الأفعال المشينة معه، وأن الشاب كان يرضخ لطلباته، وكان يحضر إليه كلما يتصل به على الفور، خوفا من تهديده له بأنه سينشر هذه المقاطع على حسابه بفيسبوك، وأمرت النيابة بحبسهوكشفت تحقيقات النيابة أن الطبيب تحرش بـ4 أفراد، من بينهم ممثل ومغن، وشابان آخران، داخل عيادته في الدقي، وأن أحد المجني عليهم تجاوب معه ومارس معه الشذوذ على مدار عدة سنوات، وعندما تحدث أحدهم على «فيسبوك»، قدم الآخرون بلاغات إلى النائب العام ضده، وتبين من أقوال المجني عليهم أن المتهم كان يتحرش بهم في عيادته وقت مباشرة عمله.وأجمع المجني عليهم على أن المتهم كان يتحرش بهم وقت قيامه بالكشف عليهم وفحص أسنانهم، وأن المتهم طلب منهم ممارسة الشذوذ معه، مبررًا ذلك بأنها طبيعة تخص بعض الأشخاص وأنه واحد منهم، وعندما طلبوا منه البحث عن علاج من هذا المرض أخبرهم أن هذا ليس مرضًا، مدعيًا أنه طبيعي.وأوضح المحامي حسن أبوالعينين، أن النيابة استمعت لأقوال المجني عليهم، وقررت إخلاء سبيلهم من سرايا النيابة، وقررت ضبط وإحضار المتهم، بعد أن ثبت من الأدلة ضلوعه في هذا الاتهام بالأدلة، وبعد أن تطابقت تحريات المباحث مع أقوال المجني عليهمكما واجهت النيابة طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، بأدلة الاتهام، من بينها رواية المجني عليهم، التي تفيد بأن المتهم كان يتحرش بهم وقت قيامه بالكشف عليهم وفحص الأسنان، وأن المتهم طلب منهم ممارسة الشذوذ معه، مبررًا ذلك بأنها طبيعة تخص بعض الأشخاص وأنه واحد منه، وعندما طلبوا منه البحث عن علاج من هذا المرض أخبرهم أن هذا ليس مرضا.