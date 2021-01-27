تأجيل مهرجان كان السينمائى بسبب كورونا

قررت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تأجيل مهرجان كان السينمائي الدولي حتى يوليو المقبل، بسبب تفشي وباء كورونا، وفقا لقناة العربية.كان من المقرر إجراء المهرجان في 11 مايو المقبل، فيما تقرر تأجيله شهرين، في إطار إجراءات منع تفشي كورونا.وقال كبير المستشارين الصحيين في فرنسا الأحد الماضي، إن هناك حاجة لفرض إغلاق وطني شامل للمرة الثالثة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد.وفرضت السلطات حظرا للتجوال في نهاية الأسبوع الماضي، لكنّ عدد الإصابات مستمرّ في الارتفاع.وقال البروفيسور جون فرنسوا ديلفريسي، رئيس المعهد العلمي الذي أسدى النصائح إلى القادة الفرنسيين بشأن فيروس كوفيد - 19، إنّ "هناك وضعًا طارئًا" وهذا الأسبوع كان خطيرًا.