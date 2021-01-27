طلب إحاطة بشأن عدم تثبيت 1193 عاملًا بمديرية الصحة بالجيزة

تقدم النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير القوى العاملة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزير المالية، بشأن عدم تثبيت 1193 عاملا من العاملين بمديرية الصحة بالجيزة رغم انتهاء جميع الإجراءات المطلوبة.وجاء طلب النائب عملت بحكم المادة ١٣٤ من الدستور والمادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، طالبا بتحويل طلب الإحاطة الى اللجنة المختصة والمتمثلة في لجنة القوى العاملة.