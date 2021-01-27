الإنتاج الحربي وخليجي ينفذان استثمارات بـ50 مليون بمنتخب السويس

وقع اللواء ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي ومحمد هلال، رئيس نادي منتخب السويس عقد إنشاء مول تجاري ومشروعات استثمارية على مساحة 3500 متر باستثمارات تصل لـ50 مليون جنيه بعائد مالي للنادي يصل إلى مليوني جنيه سنويًا لمنتخب السويس وامتيازات أخرى للنادي من خلال شركه خليجي للتطوير الرياضي كمطور رئيسي للمشروع.قال السرتي إن الإنتاج الحربي يولي اهتمامًا بدعم نادي منتخب السويس باعتباره الممثل الحقيقي للمدينة الباسلة، وسيتم إقامة عدد من المشروعات خلال الفترة القادمة تدر عائد ثابت للنادي.أشار إلى أنه تم إسناد تطوير المشروع لشركة خليجي للتطوير الرياضي في إطار تعاونها المشترك مع الإنتاج الحربي والعلاقات المصرية - السعودية الرائدة.وقال رئيس مجلس إدارة النادي إن التعاون المشترك بين الإنتاج الحربي ومنتخب السويس خطوة نحو تحقيق استثمارات رائدة بالنادي تساهم في توفير موارد مالية لدعم فريق الكرة نحو الصعود للدوري الممتاز والألعاب الجماعية والفردية والأنشطة الاجتماعي، لافتًا إلى أن العقد هو إنجاز يساهم في إحداث طفرة إنشائية ورياضية قبل المئوية 2023.من ناحيته، قال أحمد بن عبد الله سعود الحزيمي، رئيس مجلس إدارة شركة خليجي للتطوير الرياضي، العضو المنتدب إن المشروع سيكون نواة لمشروعات مستقبلية جديدة في الاستثمار الرياضي بالأندية والمشروعات المختلفه في إطار العلاقات بين الشقيقتين المملكة العربية السعودية ومصر.أضاف محمد إبراهيم، مستشار الاستثمار والتفاوض بين الاطراف، أن نجاح أي استثمار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهه لأجهزة الدولة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والبعد عن التعقيدات الروتينية، موجهًا الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس والدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ والدكتورة هدى أيوب، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالشباب والرياضة وفاتن الشامي، رئيس حي السويس على الدعم والتعاون لاتمام مشروعات المحافظة.شهد حفل التوقيع سعيد محمد متولي وسامح مسعد ومعتز سليم وكريم عبد المعين أعضاء مجلس الإدارة ونبيل غلاب المدير التنفيذي ونبيل بنه ممثل شركة خليجي بالسويس.