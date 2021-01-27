محافظة بنى سويف تكرم منسقى مبادرة «بطاقتك..حقوقك» (صور)

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأربعاء، بلال حبش، نائب المحافظ، لتكريم منسقات مبادرة استخراج الرقم القومي للسيدات غير القادرات، إضافة إلى تسليم شهادات التخرج للمتدربات خريجات برنامج التثقيف المالي وريادة الأعمال.جاء ذلك بحضور نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، وشيماء كرم، مدير وحدة المرأة بديوان عام المحافظة وعضوات المجلس لمياء العربي، ونجلاء جلال، وغادة سليمان والدكتورة هاجر عبدالرحمن.سلم نائب المحافظ شهادات تقدير لـ12 من منسقى استخراج بطاقات الرقم القومي داخل مراكز المحافظة، ممَن ساهموا في جمع البيانات والمشاركة في تسهيل أعمال وإجراءات استخراج الرقم القومي للسيدات والفتيات غير القادرات ضمن مبادرة "بطاقتك حقوقك"، لزيادة أعداد السيدات المطلوب استخراج بطاقات لهن، لتمكينهنّ من أداء دورهن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع، وحرصًا على مساعدتهن فى إثبات وجودهن وما يترتب عليه من حصولهن على الخدمات الحكومية وفرص العمل وغيرها من المعاملات.كما سلم نائب المحافظ شهادات التخرج المعتمدة من مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، لعدد 25 سيدة وفتاة خريجات برنامج التثقيف المالي وريادة الأعمال والذي نظمه المجلس، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وتضمن تدريب خريجات البرنامج على كيفية اتخاذ قرارات مالية مناسبة للتخطيط وإدارة الشئون المالية الشخصية وإعداد موازنة الأسرة ووضع خطة الادخار اللازمة وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية المختلفة وإدارة المخاطر وخدمات التأمين وغيرها.وأعربت مقررة فرع المجلس عن تقديرها للمحافظ ودعمه المستمر لأنشطة وجهود المجلس وتوجيهاته لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم التيسيرات اللازمة لتنفيذ خطة عمل الفرع بالمحافظة التي أثمرت عن حصول فرع قومي بني سويف على المركز الأول للعام الثالث على التوالي في مجال استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات، بالتعاون مع قطاع الأحوال المدينة، مشيرة إلى أن إجمالي البطاقات التي تم استخراجها بلغ 14 ألف بطاقة خلال العام الماضى 2020.