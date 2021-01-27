طلب إحاطة بشأن إنشاء وحدة محلية بقرية الكريمات

تقدم النائب شحاتة أبوزيد عضو مجلس النواب بطلبي إحاطة، أحدهما مقدم لوزير التنمية المحلية بشأن إنشاء وحدة محلية بقرية الكريمات التابعة لمركز أطفيح في الجيزة، مع العلم بتخصيص قطعة أرض لإنشائها.وقال النائب فى طلب الإحاطة المقدم إنه توجد المقومات المطلوبة لإنشائها بجانب وجود أكبر تجمع محطات كهرباء داخل نطاق القرية ومحطة رفع مياه الزعفرانة والبحر الأحمر ووجود محطة كهرباء الطاقة الشمسية بالكريمات وعدة قرى تابعة أخرى، مطالبا بتحويل الطلب إلى لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب.وأوضح أن الطلب الثاني موجه لوزير الري والموارد المائية، بشأن تغطية ترعة الكريمات المارة ما بين قرية الكريمات وسط الكتلة السكانية والتى تتسبب فى انبعاث روائح كريهة نتيجة تجمع القمامة بها، بالإضافة إلى حدوث حوادث غرق للأطفال، مطالبا بتحويل الطلب إلى لجنة الزراعة والري.وجاءت طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عملًا بحكم المادة ١٣٤ من الدستور والمادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، طالبا بتحويل طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة والمتمثلة في لجنة القوى العاملة.