القمح المصري.. عجز دائم ومحاولات مستمرة لتقليل الاستيراد

يعتبر القمح من المحاصيل الهامة جدا والاستراتيجية بالنسبة لمصر، ووصلت إلى مراحل متقدمة في زراعته من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي به، وعدم اللجوء إلى استيراد نسب معينة منه لسد الاحتياجات الأساسية، وخلال السنوات القليلة الماضية تباينت الأرقام الخاصة بزراعة القمح في مصر، حيث حاولت على مدار تلك الفترة تقليل نسب الاستيراد ومحاولة اللجوء إلى تصدير القمح بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث يعد أحد أهم المحاصيل الزراعية.ومع ذلك فإن النسبة بين الاحتياجات والإنتاج ما تزال متباينة، وهو ما يدفع مصر لسد احتياجاتها عن طريق الاستيراد من الخارج، وأظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من القمح إلى حدود 2.5 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 2.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 100 مليون دولار خلال عام.ولفت تقرير الإحصاء، إلى ارتفاع واردات الذرة لـ1.6 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 1.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، كذلك ارتفعت واردات فول الصويا من 1.2 مليار دولار لـ 1.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يرتفع فيها حجم الواردات من القمح إذ شهد ذلك المحصول خلال الثلاث سنوات الماضية ارتفاع وانخفاض في واردته بشكل متتال، وكذلك في مساحاته المنزرعة، وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز الأرقام الخاصة بالقمح خلال تلك الفترة.بداية، لم تكن الأرقام الخاصة بالقمح ومساحته وزراعته خلال عام 2018 جيدة، حيث بلغت المساحات المنزرعة من القمح 3 ملايين و250 ألف فدان بالقمح وفق وزارة الزراعية، فيما ارتفع حجم استهلاك مصر من الأقماح المستوردة هذا العام ليصل إلى 5.4 مليون طن.ولسد الحاجة بين الإنتاج والاستهلاك لجأت مصر إلى استيراد ما يقرب من 5 ملايين طن قمح من دول عديدة حول العالم كان نصيب روسيا منها 2.6 مليون طن، ورومانيا 800 ألف طن، وفرنسا 700 ألف طن، وأوكرانيا 600 ألف طن، وبولندا 120 ألف طن، الأرجنتين 120 ألف طن.بينما في عام 2019 كانت مساحات القمح المزروعة نحو 3 ملايين و250 ألف فدان بموجب توريد 790 ألف فدان من إجمالي المساحات، وبسبب قلة توريد القمح هذا العام خصصت وزارة التموين 14 مليار جنيه لشراء الأقماح المحلية من المزارعين وصرف مستحقاتهم سريعًا، من أجل تسهيل إجراءات التوريد عليهم وعدم إلحاق أي خسائر بالمحاصيل الخاصة بهم.وفي ذل العام بلغت نقاط التجميع من الفلاحين 12 نقطة تجميع، بالإضافة إلى 4 نقاط تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، و51 صومعة وشونة وبنكر، ولجأت مصر إلى الاستيراد من الأسواق الخارجية من أجل سد الاحتياجات.كان من بينها السوق الروسي بنسبة 49% من إجمالي واردات مصر من القمح مقابل 77% العام الماضي، يليه القمح الأوكراني بنسبة 26% مقابل 11% العام الماضي، ثم القمح الروماني 10% مقابل 9% العام الماضي، ثم القمح الأمريكي بنسبة 7% والفرنسي بنسبة 6%.وفي عام 2020 الماضي، بلغت المساحات المنزرعة نحو 3.42 مليون فدان من القمح، بتوريد نحو 8 ملايين طن قمح، وكان من المفترض أن تنتج 8.3 مليون طن قمح، إلا أن القمح انتشر به مرض الصدأ الأصفر ما أدى إلى وجود فارق بين الإنتاج والصالح للاستخدام.واضطرت الحكومة بسبب تلك الخسارة، إلى الاستيراد وتم استيراد نحو 13.020 مليون طن من القمح بزيادة قدرها 609.2 ألف طن بنسبة زيادة 5% عن العام الماضي، ليس ذلك وحسب ولكن أيضًا بنسبة زيادة 12% عن متوسط الأربعة أعوام الماضية، وفق بيانات شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية.وتم توريد كمية ضخمة من القمح لمساندة المحصول من القطاع العام أي هيئة السلع التموينية بنحو 7.021 مليون طن بنسبة 54% من إجمالي واردات مصر، لكن القطاع الخاص استورد قرابة 5.998 مليون طن بنسبة زيادة 6% مقابل العام الماضي.وبحسب وزارة الزراعة تنتج مصر سنويًا من القمح نحو 7 أو 8 ملايين طن، بينما تصل الاحتياجات الأساسية لنحو 14 أو 15 مليون طن، وبذلك يوجد عجز بنحو 9 مليون طن بنسبة 50% من الإنتاج السنوي للقمح في مصر.