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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مندوبنا الدائم بالأمم المتحدة يؤكد تطلع مصر للتعاون مع المبعوث الأممى إلى ليبيا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:59 م
السفير محمد إدريس
السفير محمد إدريس مندوب مصر
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أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تطلع واستعداد مصر التام للتعاون والتنسيق مع "يان كوبيتش" المبعوث الخاص الجديد لسكرتير عام الأمم المتحدة لليبيا خلال الأشهر المقبلة لإنجاح مهمته، تحقيقًا للسلام والاستقرار في ليبيا.

وأشار إدريس- خلال اللقاء الذى عقد افتراضيا- إلى الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتحقيق الاستقرار في ليبيا بالنظر إلى علاقاتها العميقة الخاصة مع هذا البلد وشعبه الشقيق.

وذكرت الخارجية اليوم الأربعاء، أن مندوب مصر الدائم قدم التهنئة لـ"كوبيتش" على تعيينه في منصبه الجديد.

وتناول اللقاء الرؤية والجهود المصرية المتواصلة في دعم التسوية السياسية في ليبيا بمحاورها المختلفة، بما في ذلك النشاط المصري المُكثَّف في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي من خلال رئاستها المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مؤتمر برلين، والاجتماعات التي استضافتها مصر لدعم المسارين الأمني والدستوري، الأمر الذي كان محل تقدير من جانب المبعوث الأممي الجديد.

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