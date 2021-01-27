رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرئيس السيسي يتسلم رسالة خطية من الرئيس النيجيري

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:39 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
طباعة
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، السفير جوزيف كيشي، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية نيجيريا، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وكذلك القائم بأعمال السفارة النيجيرية في القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المبعوث النيجيري نقل للرئيس رسالة خطية من الرئيس النيجيري، "محمد بوهاري"، تناولت عددًا من موضوعات التعاون الثنائي بين مصر ونيجيريا، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية وكذلك موضوعات مكافحة الإرهاب، فضلاً عن جهود تعزيز المشاورات السياسية بين البلدين، واستئناف انعقاد اللجنة المشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات بشأن التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وكذلك دور مصر في مساندة جهود نيجيريا في التنمية، من خلال التعاون في مشروعات البنية الأساسية، خاصةً تشييد الطرق وتوليد الطاقة.

وقد أعرب مبعوث رئيس جمهورية نيجيريا عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدًا على ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات ممتدة، وتطلع بلاده للاستفادة من تجربة مصر في العديد من مجالات التعاون الثنائي، خاصةً مكافحة الإرهاب من خلال تنظيم دورات تدريبية ونقل الخبرات الفنية، وذلك في ضوء محورية الدور المصري باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والأمن على مستوى القارة بأكملها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس النيجيري "بوهاري"، مؤكدًا سيادته تميز العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، والمكانة التي تتمتع بها نيجيريا على مستوى القارة الإفريقية ومنطقة غرب إفريقيا على وجه التحديد، ومشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع نيجيريا، والتي تمثل نموذجًا للبناء والتكاتف بين الدول الإفريقية الكبرى لصالح شعوب القارة، من خلال الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد في إفريقيا، بما يساعد على دفع دفة العمل الإفريقي المشترك لتحقيق الطموحات التنموية التي تصبو إليها دول القارة.

موضوعات متعلقة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

الصور

image description

«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

image description

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في ثلاث أزمات تحكيمية

الأرصاد تحذر من منخفض جوي: الطقس سيكون شديد البرودة

تنبيه مهم من «التعليم» لطلاب الصف الأول الثانوى

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2021

وظائف الشهر العقاري 2021.. موعد التقديم والتخصصات المطلوبة

موعد شم النسيم 2021.. اعرف التفاصيل

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري.. القاعدة واشكالية القيادة (3)
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
المزيد

الثقافة

«على ذمة الفراق».. جديد دينا أبو حلوة عن دار الحلم

«الدستور» راعيا إعلاميا لـ«يوم الكاريكاتير المصري»

«لبسني السلطانية».. مفردات الخداع فى الحارة المصرية

وزيرة الثقافة: ضعف الاعتمادات المالية أبرز التحديات