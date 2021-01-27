



تعلن محافظة الغربية طرح 89 محلًا مختلف المساحات بسور استاد طنطا الرياضي للبيع بالمزاد العلني طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، الأربعاء الموافق 1722021 بقاعة المجلس الشعبي بشارع المتحف بمدينة طنطا.وحرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي كورونا، وصحة وسلامة المشاركين تم وضع جدول تنظيمي محدد لتسيير الأعمال بجلسة المزاد، حيث يتم عرض 35 محلًا دوبلكس من الثانية عشرة مساءً وحتى الواحدة ظهرًا، و27 محلًا دور أول علوي من الساعة ١م وحتي الساعة ٢م، و27 محلًا أرضي من الساعة ٢م وحتي الساعة ٣م وعلى من يرغب في المشاركة الالتزام بالمواعيد المحددة.وقيمة تأمين دخول الفرد للمزاد 10 آلاف جنيه، وثمن كراسة الشروط 199 جنيهًا يتم الحصول عليها من مقر الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بديوان عام محافظة الغربية.