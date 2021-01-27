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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الثروة السمكية» تحذر من تناول سمكة الأرنب: تقتل الإنسان في دقائق

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:31 م
تناول سمكة الأرنب:
تناول سمكة الأرنب:
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، أنه تم التعامل بحسم مع الأسماك السامة بالأسواق وتم وقف رخص الصيد للصيادين الذين يلجؤون إلى صيد الأسماك السامة وتحرير محاضر ضد الصيادين وسحب رخصة الصيد، حيث إن هذه الأسماك تتواجد في المحيطات وقد صدر قرار من الهيئة بعدم صيد هذه الأسماك وتداولها.

وقال "مصيلحي" لـ"الدستور"، إنه تم التشديد على فحص الصيادين في مراسي الخروج للتأكد من عدم صيدها وسيتم اتخاذ إجراءات ضد من يصطادها أو يتداولها طبقا لعدة قرارات بالهيئة، مشيرا إلى أن سمكة الأرنب هي سمكه تعيش في الأماكن الضحلة وفى مناطق الشعاب المرجانية بالمحيطين الهادي والهندي وشرق البحر المتوسط وتتواجد في مياهنا الإقليمية بالبحر المتوسط مع تغير الظروف المناخية وبها مواد سامه بالأعضاء الداخلية وهى ممنوع صيدها أو التعامل معها أو تسويقها وتم إعطاء التعليمات للجان الفحص على المراسي والموانئ بالكشف عن صيدها وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة ذلك من الصيادين.

وأوضح أن هذه الأسماك هي من واحدة من أكثر أنواع الأسماك خطورة على المواطنين، حيث يعد سم هذه السمكة من أكثر السموم فتكًا وقدرة على القتل في العالم، ويمكن أن يقتل هذا السم الإنسان في دقائق معدودة، وتعد ثاني أكثر الفقاريات سمية على مستوي العالم، مشيرا إلى أن هذا السم العصبي يوجد بشكل أساسي في المبايض والكبد، على الرغم من وجود كميات أصغر في المعدة والجلد، بالإضافة إلى كميات ضئيلة جدا في العضالات التي يكون لها دائما تأثير مميت على الحيوانات المفترسة الكبيرة، مثل أسماك القرش، لكنها يمكن أن تقتل البشر.

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