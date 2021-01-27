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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 3 سنوات لـ5 متهمين بالشروع فى قتل مواطن بالسيدة زينب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:27 م
المشدد 3 سنوات لـ5
المشدد 3 سنوات لـ5 متهمين
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكرى، بمعاقبة 5 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بالسيدة زينب، بالسجن المشدد 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي حسن ومحمد أحمد عبد العزيز بكر، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

وأسندت النيابة للمتهمين "رمضان.ر"، و"أحمد.إ"، و" مصطفى.ر"، و"رضا.ر"، و"كريم. إ"، حال كون المتهم الرايع طفلًا، ضربوا المجنى عليه "ح.و" عمدًا مع سبق الإصرار بأسلحة بيضاء " كذلك- سكين- خنجر-عصا- شوم"، على ساعديه الأيمن والأيسر، فأحدثوا به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى، والتى نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وهى "كسر ملتحم بعظمتى الكعبرة اليمنى، والزند اليسرى، وإعتلال جزئى شديد بالعصب الأوسط لليدين، واعتلال جزئى شديد بالعصب الزندى الأيسر، ما أدى لإصابته بعاهة مستديمة تقدر بـ 40%".

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة الشروع فى قتل للمجنى عليه "ح.و"، عمدًا ومع سبق الإصرار، كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة بيضاء بدون مصوغ قانونى.

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