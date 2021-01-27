«أرقام مبشرة».. انخفاض معدل انتشار كورونا في مصر

بدأت الأحاديث تدور في مصر الآن عن الخروج من فترة الذروة الخاصة بالموجة الثانية من فيروس كورونا، وربما يكون استعدادًا لبدء الموجة الثالثة والتي بالفعل دخلتها منذ فترة دول عديدة حول العالم لاسيما في قارة أوروبا تحديدًا.وبالفعل شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا الأسبوع المنصرم انخفاضا تدريجيا في أعداد الإصابات والوفيات ومعدلات انتشار الفيروس وفق بيانات وزارة الصحة، ما يدل على قرب تجاوز ذورة انتشار كورونا في الموجة الثانية.واتساقًا مع ذلك، فقد أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، أن مصر تسير حاليًا في مرحلة انخفاض مبشرة، لكن لا يمكن تحديد ما إذا كانت مصر تجاوزت مرحلة ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا بشكل مؤكد قبل مرور أسبوعين أو 3 أسابيع.وأوضحت أن معدل وفيات فيروس كورونا في هذه الفترة أقل مما كان عليه في الموجة الأولى، وأن الانخفاض الذي يحدث في الوقت الحالي بأعداد الإصابات والوفيات يعود إلى تطبيق الاجراءات الاحترازية وقرب انتهاء الموجة الثانية.فهل بالفعل اقتربت مصر من الانتهاء والخروج من الموجة الثانية لفيروس كورونا؟ وما الذي تقوله الأرقام الأخيرة وتحليها عن معدلات الانخفاض؟ "الدستور" تكشف ذلك في التقرير التالي إلى جانب آراء الأطباء المتخصصين في ذلك الشأن.خلال الفترة الأخيرة ظهرت عدة أرقام مبشرة بانخفاضات متتالية تحدث في معدل انتشار الفيروس في مصر، كان من بينها إعلان وزارة الصحة انخفاض نسبة تردد حالات اشتباه الإصابة بكورونا على المستشفيات بمعدل 15% منذ بداية الموجة الثانية، وتقلص حالات الحجز بالمستشفيات بنسبة تقدر بنحو 10.5%.ليس ذلك فحسب بل شهدت العناية المركزة في أغلب المستشفيات انخفاضا يدل على انحسار معدل الانتشار، حيث أن حجز الحالات في العناية المركزة قل بنسبة 8%، ما أدى إلى بلوغ متوسط الشفاء زيادة بنسبة 5% منذ الموجة الثانية.كما أعلنت وزارة الصحة مؤخرًا أن هناك انخفاض ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية في أعداد الوفيات والإصابات اليومية، وإن أعداد الوفيات تحديدًا في الموجة الثانية لفيروس كورونا أقل من الموجة الأولى بنسبة تصل إلى 50%.وقالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة، إن انخفاض الأعداد لا يعني بالضرورة بداية دخول مصر في الموجة الثالثة إنما هو نتاج وعي المواطن والتزامه بالإجراءات الاحترازية المتعارف عليها، إلى جانب الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة.وأوضحت عبدالوهاب لـ"الدستور" أن أي موجة لأي فيروس تبدأ بسيطة الانتشار ثم يزيد انتشارها لتصل إلى الذورة ثم تبدأ في الانخفاض التدريجي حتى تندثر الموجة، وهو حال الفيروس نفسه لا تستمر سلالته في الانتشار بالقوة نفسها التي ظهر عليها.وأشارت إلى أن ذلك لا يعني التخفيف من الإجراءات الاحترازية التي يتخذها المواطنين في الوقت الحالي ولكن الاستمرار فيها حتى يتم التأكد من الخروج التام من الموجة الثانية من الفيروس حتى لا تحدث انتكاسة في أعداد الإصابات والوفيات.يذكر أن آخر تعداد وصلت له مصر الآن أي خلال الموجتين الأولى والثانية بلغت فيه أعداد الإصابات 163 ألفا و129 حالة، و9067 حالة وفاة، بينما حالات الشفاء وصلت إلى 127 ألفا و433 حالة شفاء منذ بداية الموجة الأولى.