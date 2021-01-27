خاص.. كواليس جلسة الزمالك مع أيمن حفنى

حالة من الجدل الكبير حول عودة أيمن حفني لاعب الزمالك السابق وموقف الإدارة من إمكانية عودته للقلعة البيضاء.





وعقد مسئولو اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، جلسة مع أيمن حفنى، في وجود الثنائى أشرف قاسم المشرف العام على الكرة وعبدالحليم على مدير الكرة.





وعلم (الكابتن) أن أعضاء اللجنة المؤقتة، والثنائي عبدالحليم وقاسم، وافقوا بشكل مبدئي علي وجود أيمن حفني في صفوف الفريق الأول لمدة 6 شهور كنوع من أنواع التكريم بسبب انتمائه للزمالك، ورغبته في أن تكون نهايته واعتزاله بقميص الزمالك، ولكن جايمي باتشيكو المدير الفني هو صاحب القرار.