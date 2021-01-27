نجيب بلحسن يواصل تصوير مشاهده في «موسى» مع محمد رمضان

واصل الفنان التونسي نجيب بلحسن، تصوير دوره في مسلسل موسى مع النجم المصري محمد رمضان، في أحد اللوكيشانات الداخلية بأكتوبر، في العمل المنتظر عرضه في رمضان المقبل.وأعرب نجيب عن سعادته بالتعاون مع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سلامة والسيناريست ناصر عبدالرحمن، وشركة سينرجي التي وفرت كل العوامل كي يخرج عملا قويا وملحميا.موسى من بطولة النجوم سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.على صعيد آخر يستعد نجيب لبداية تصوير فيلمه الجديد " أخر نيزك" وهو فيلم ينتمي لنوعية الخيال العلمي والجرافيكس والمؤثرات البصرية.