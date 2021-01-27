مجموعة دار أزياء فالنتينو في أول أيام أسبوع الموضة الباريسي (فيديو)

بدأ أسبوع الموضة ببارييس رغم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتراجع المبيعات في عالم الموضة والأزياء، وأطلقت دار الأزياء الإيطالية والعلامة التجارية العالمية "فالنتينو" مجموعاتها الجديدة بعرض ذهبي من روما على شكل فيلم.وأطلق المدير الإبداعي للدار "بيار باولو بيتشولي" المجموعة الجديدة الراقية مغمورة بالذهب، حيث تم طلاء وجوه العارضات بالذهب وتدلى هذا اللون الملكي ليصل إلى القدمين فانتعلت العارضات أحذية ذهبية.تميز العرض باكسسوارات الرأس وأدخل المصمم الذهب مع كل الألوان حتى في المعاطف المطرزة باليد والجيبات بقصاتها الأميرية.وعرض قطع من الحياكة اليدوية ضمن القطع الأيقونية وقال على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام على الحساب الرسمي للدار: "هذا العرض هو رقصة بين العقل والجسم، بين المواد المحسوسة والأفراد".