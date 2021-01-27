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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نصري: استخدام الولايات المتحدة الملف الحقوقي كورقة ضغط أمر تعودنا عليه

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:08 م
أيمن نصري
أيمن نصري
محمد الشريف
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قال أيمن نصري، رئيس المنتدي العربي والأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن استخدام الولايات المتحدة الملف الحقوقي كأداة سياسية وورقة ضغط على الدولة المصرية، هو أمر تعودنا عليه من قبل في فترات حكم الإدارات الأمريكية التي تنتمي للحزب الديمقراطي والتي تتسم بالعداء الشديد للقيادة السياسية خاصة بعد ٣٠ يونيو وأخرها الرئيس السابق باراك أوباما، والذي حاول استخدام الملف الحقوقي وملف الأقباط للهجوم على الدولة المصرية نتيجة للخلاف السياسي في هذا التوقيت.

وأضاف "نصري"، أن هذا الهجوم هو متوقع في الفترة القادمة، ومن الممكن أن ترتفع وتيرته مدفوع بتحركات مكثفة من المنظمات الحقوقية الإخوانية التي بدأت بتكثيف تحركاتها داخل دوائر صنع القرار السياسي الأمريكي، بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية ذات التوجه السياسي مدعوما من بعض المنظمات الحقوقية التي خرجت من مصر بعد ٣٠ يونيو، وعلى رأسها مركز القاهرة لحقوق الإنسان يصحبه تحرك مكثف أيضا داخل أروقة الأمم المتحدة وتحديدا المجلس الدولي لحقوق الإنسان والبداية من فبراير وفعاليات الدورة ٤٦ للمجلس الدولي في دورته العادية الأولي في ٢٠٢١ وكل هذه التحركات الهدف منه واضح ومعروف هو تشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن التجمع المصري لحقوق الإنسان هو إعادة إحياء لتشكيل حقوقي تم تدشينه في مارس ٢٠١٩ برعاية من السيناتور الديمقراطي توم مالينوفسكي والمعروف بعدائه الشديد لمصر ولكن سرعان مع اختفى هذا التحالف، ولكنه عاد هذه المرة باسم جديد وساعد في ظهوره التغيرات السياسية التي طرأت على الساحة الدولية وتحديدا الانتخابات الأمريكية التي جاءت بالحزب الديمقراطي المعروف باستخدامه الملف الحقوقي لحماية مصالحه الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وأكد نصري، أن هذه التحركات الحقوقية ضد الدولة المصرية في الفترة القادمة تتطلب مواجهتها من الأطراف الحقوقية المحلية وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان وتشكيل تحالفات من منظمات محلية لمواجهات التحالف الحقوقية الدولية مع ضرورة تحرك لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ولجنة العلاقات الخارجية أيضا بالبرلمان لأهمية وضرورة التواصل مع البرلمانات الغربية.

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