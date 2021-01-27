وزير الطاقة السعودى: نتعاون مع شركائنا فى أوبك لمجابهة كورونا

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن المملكة تعمل وفق نهج شامل للتعاون مع شركائها في منظمة أوبك ومجموعة العشرين.‏وقال وزير الطاقة السعودي خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالمملكة إن أزمة فيروس كورونا كانت بالنسبة لهم قضية إنسانية وليست اقتصادية فقط.وشدد وزير الطاقة على أن الشعب السعودي قوي وتحمل أزمة فيروس كورونا بصلابة.