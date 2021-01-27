إحباط تهريب كمية من مخدر الحشيش بحوزة راكب بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش، بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من بيروت تم الاشتباه فى راكب مصري قادم من لبنان.وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من الأستاذ أحمد مجاهد مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف الأستاذة أحمد عمر مشرف الصالة لتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 4 أكياس للبن تم فتحها، فتبين أن بداخل كل كيس طربة حشيش وزن كل منها 100 جرام بوزن إجمالى 400 جرام مخبأة داخل حقائبه.وقرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 16 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.