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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمن اللبناني يمنع المتظاهرين من الوصول لسراي الحكومة بطرابلس

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:55 م
الأمن اللبناني
الأمن اللبناني
آية حسني
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منعت قوات الأمن اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، المتظاهرين من الاقتراب من السراي الحكومي في طرابلس، بعد محاولات من وصول الاحتجاجات إليه، وفقا لقناة العربية.

وكانت الاشتباكات تجددت بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في ساحة النور في طرابلس بشمال لبنان.

وأعلن المحتجون رفضهم إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة اللبنانية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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