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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق 4 منشآت لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالإسكندرية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:53 م
إغلاق منشآت
إغلاق منشآت
هبه عويضه
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شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذها وعدم التهاون مع أي مخالف في اتباع تلك الإجراءات؛ حفاظًا على سلامة المواطنين ولمنع انتشار فيروس كورونا.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، قام مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء حسن الجمال بحملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق المركز وتوجهت الحملة لمتابعة المطاعم والمحال والمقاهي بقرية بهيج وبرج العرب القديم.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر لعدم توافر الشهادات الصحية ولوجود مخالفات للاشتراطات الصحية، وتحرير ٢ محضر بيئة لمخالفة الشروط البيئية، فضلًا عن تحرير على ١٠ محاضر أشغال طريق متنوع والتحفظ علي طن من الأسمنت وتحرير ٧ محاضر تموين والتحفظ علي بعض المنتجات مجهولة المصدر، كما تم رصد ٦ محلات إدارة بدون ترخيص وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين بالاضافة الي تحرير ٢٣ محضر لعدم ارتداء الكمامة وفرض غرامات فورية.

وشن حي شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لتطبيق الاجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات بمحيط محطة سيدي جابر وشارع ابوقير ومصطفى ماهر جليم وشارع الجلاء وصلاح الدين السيوف.

أسفرت الحملة عن ضبط 27 حالة إشغال طريق وغلق ٤ منشآت لعدم الإلتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية اللازمة، كما تم ضبط عدد 15 شيشة بأحد الكافيهات بشارع عبد السلام عارف، كما تم المرور بشارع أحمد شكري سان ستيفانو وشارع الاقبال، وتم توجيه الانذارات لبعض المنشآت للالتزام بمواعيد الغلق المقررة والالتزام بالإجراءات الإحترازية حرصًا على السلامة العامة لجميع المواطنين.
إغلاق 4 منشآت لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالإسكندرية
إغلاق 4 منشآت لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالإسكندرية
إغلاق 4 منشآت لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالإسكندرية
إغلاق 4 منشآت لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالإسكندرية
إغلاق 4 منشآت لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالإسكندرية
إغلاق 4 منشآت لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالإسكندرية
إغلاق 4 منشآت لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالإسكندرية
إغلاق 4 منشآت لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالإسكندرية
إغلاق 4 منشآت لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالإسكندرية
إغلاق 4 منشآت لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالإسكندرية

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